شهردار منطقه ۱۶ با اشاره به اهمیت ساماندهی واحد‌های تجاری غیرفعال گفت: فعال‌سازی واحد‌های کسبی راکد در سامانه درآمدی، گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی اطلاعات املاک، افزایش درآمد‌های پایدار و تقویت زیرساخت‌های توسعه شهری در منطقه است.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشحسین کاشانی‌پور، گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان شهرداری تهران در حوزه درآمدهای پایدار و شفاف‌سازی اطلاعات املاک، اداره درآمد منطقه ۱۶ با همکاری ستاد ممیزی املاک، اقدام به شناسایی و فعال‌سازی واحدهای تجاری بدون ثبت فعالیت در سامانه درآمدی کرده است.

شهردار منطقه ۱۶ در تشریح جزئیات این طرح گفت: در مرحله نخست، تعداد ۸۷۵ باب واحد تجاری غیرفعال در نواحی منطقه شناسایی شد. پس از بررسی‌های میدانی توسط تیم‌های ممیزی، ۸۴ واحد کسبی دارای شرایط لازم با تعرفه مشخص در سامانه درآمد املاک ثبت و فعال‌سازی شدند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات درآمدی منطقه، در مسیر کشف تخلفات احتمالی ساختمانی، تحقق عدالت شهری، و تقویت منابع درآمدی پایدار بسیار اثرگذار خواهد بود.

شهردار منطقه ۱۶ در ادامه تأکید کرد:درآمدهای پایدار، پشتوانه‌ای حیاتی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، عمرانی، نگهداشت شهر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان هستند و شهرداری منطقه ۱۶ با جدیت پیگیر تقویت این حوزه است.

کاشانی‌پور همچنین از شهروندان خواست با پرداخت به‌موقع عوارض، شهرداری را در ارائه خدمات مطلوب و ارتقای کیفیت زندگی در محلات همراهی کنند.