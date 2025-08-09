پخش زنده
در جلسه کمیته برنامه ریزی تکاب ، در تخصیص اولیه ۲ هزار و ۳۰ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی بین ادارات این شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار تکاب گفت: اعتبارات عمرانی امسال تکاب ۲۰۳ میلیارد تومان است که برابر جدول موجود و بمنظور احداث زیرساختهای روستایی و تکمیل طرحها و فعالیتهای عمرانی در بین ادارات شهرستان توزیع شد.
محمد نیکنام گفت:تعیین اولویتها و هدایت منابع برای پیشبرد اهداف توسعهای شهرستان در تخصیص منابع عمرانی در بین ادارات تکاب لحاظ شد.
وی افزود: اعتبار اختصاص یافته به شهرستان برابر جلسه ابتدایی تقسیم اعتبار ۲۰۳ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته سی و دو درصد افزایش یافته است.
نیکنام گفت:با توجه به وجود طرحهای نیمه تمام در شهرستان اولویت با طرحهای عمرانی نیمه تمام و احداث و تکمیل زیرساختها خصوصا زیر ساختهای روستایی است .
فرماندار تکاب گفت: احداث و تکمیل بخشی از راههای روستایی و تأمین آب شرب روستاهای دارای تنش آبی از اولویتهای تقسیم اعتبار در این جلسه بود و برای سایر بخشها هم اعتباراتی لحاظ شد.