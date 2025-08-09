به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جنگی رئیس دادگستری و جعفری دادستان ماکو و فتحی مدیر کل زندان‌های استان درادامه سفرکاری خود به شمال استان و شهر ماکو، شبانه از زندان این شهرستان بازدید کردند.

عتباتی، مجیدی و همراهان در این بازدید ضمن حضور در بند‌های این زندان و بررسی وضعیت زندان و زندانیان در دیداری چهره به چهره با بیش از ۹۰ نفر ملاقات و با رسیدگی به درخواست‌های آنان و دیگر زندانیان در مورد هر یک دستورات لازم را صادر کردند.

اعطای مرخصی، موافقت با آزادی مشروط، اعطای مرخصی پایان حبس از جمله دستورات این بازدید و دیدار بود.

این بازدید ساعت ۲۱ شب به پایان رسید.