آیین بدرقه خادمان و زوار حسینی با عنوان اجتماع اربعینیها دیروز، مصادف با ۱۴ صفر، به میزبانی منطقه ۹، در میدان بزرگ آزادی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه با حضور در جمع عاشقان اباعبدالله الحسین علیهالسلام در میدان آزادی گفت: اجتماع اربعینیها و بدرقه زوار از جمله آیینهای مذهبی و فرهنگی مهمی است که هرساله با اجتماع عظیم شیفتگان اهلبیت (ع) برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: باتوجهبه استقبال چشمگیر شهروندان از سومین سوگواره آیینی "محرم شهر" در میدان آزادی، منطقه ۹ میزبان اجتماع اربعینیها و بدرقه زوار با حضور دوستداران اهلبیت بهویژه زائران، موکبداران، مسئولین و دستگاههای اجرایی در میدان آیینی مذکور بود که باشکوه هر چه بیشتر و همچون سنوات گذشته برگزار شد.
شهردار منطقه ۹ در خصوص اقدامات رفاهی این رویداد بزرگ مردمی گفت: بهمنظور رفاه حال شهروندان هماهنگیهای لازم با اداره برق جهت تأمین روشنایی موردنیاز صورت گرفت و مخازن آب آشامیدنی نیز در محوطه میدان آزادی مستقر شد. همچنین غرفههای فروش ملزومات زائرین کربلا و موکبهای پذیرایی، نمازخانه سیار و غرفه ستاد گمشدگان از دیگر بخشهای مختلف اجتماع اربعینیها دانست.
مرتضوی با اشاره به اقدامات خدمات شهری در خصوص مراسم اجتماع اربعینیها در میدان آزادی بیان کرد: جانمایی و احداث گیتهای ایست و بازرسی، نصب پروژکتور در ورودیهای اجرای مراسم، تأمین روشنایی برجهای نوری تپههای میدان آزادی، تهیه و نصب پرچم و کتیبههای مشکی، حضور ۴۸۰ نفر از عوامل پاکبان با استفاده از تجهیزات انفرادی و ادوات از جمله؛ خودروهای حمل پسماند مکانیزه، واترجت، تانکر، جرثقیل، بالابر، کامیون ده تن، جدول شوی، جارو بزرگراهی، وانتهای حمل پسماند خشک نسبت به خدمترسانی اقدام کردند.
به گفته وی نسبت به توزیع کیسههای پسماند خشک وتر در بین شهروندان و موکبهای میدان آزادی اقدام شد و بلافاصله عملیات پاکسازی میدان آزادی و معابر بعد از اتمام رویداد اجتماع اربعینیها انجام شد.
مرتضوی در خصوص اقدامات ستاد مدیریت بحران منطقه ۹ عنوان کرد: استقرار خودروی فرماندهی سیار سازمان مدیریت بحران و هماهنگی تیمهای عملیاتی فاتب، قرارگاه فتح، پلیس راهور، کلانتری، بسیج حمزه سیدالشهدا با ظرفیت ۴۵۰ نیرو جهت تأمین امنیت مراسم در میدان آزادی و خیابانهای اطراف، استقرار خودرو با بهره مندی از نیروی عملیاتی سازمان آتشنشانی، استقرار خودرو آمبولانس و موتورلانس سازمان اورژانس، خودرو عملیاتی و آمبولانس هلالاحمر، آمبولانس شرکت شهر سالم، استقرار ژنراتور برق اضطراری، تانکر آب شرب، برپایی غرفه گمشدگان و نیروهای دوام محلات منطقه ۹ جهت راهنمایی و خدمترسانی به شرکتکنندگان در آیین بدرقه زائرین حسینی انجام شد.
شهردار منطقه ۹ در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اقدامات ترافیکی در این رویداد بزرگ مردمی افزود: هماهنگی با پلیس راهور منطقه جهت برقراری و نظم و انضباط در طول زمان مراسم، هدایت خودروی مدعوین به پارکینگهای پیشبینیشده در اطراف میدان آزادی، اطلاعرسانی به رانندگان برونشهری بهمنظور استفاده از معابر جایگزین برای دسترسی به پایانه غرب در طول زمان برگزاری، هماهنگی با پلیس راهور برای استقرار و توقف اتوبوسها در رینگ داخلی میدان آزادی، نصب بنرهای جهت اطلاع محدودیتهای ترافیکی رینگ داخلی در معابر پیرامونی میدان آزادی و نوسازی تجهیزات ترافیکی، نوسازی و نصب تجهیزات ترافیکی در جانپناههای عابر پیاده رینگ داخلی میدان از جمله تمهیدات ترافیکی رویداد بزرگ آیینی اجتماع اربعینیها به شمار میرود.
این مدیر شهری منطقه ۹ در خاتمه یادآور شد: همچنین عوامل یگان حفاظت در کنار سایر عوامل اجرایی منطقه ۹ از آغازین روز برگزاری مراسم اجتماع اربعینیها تا پاسی از شب در راستای اجرای باشکوه این رویداد بزرگ مردمی خدمترسانی به دوستداران اهلبیت را عهدهدار بودند.