آیت الله حسینی بوشهری در پیامی به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان تاکید کرد: آن مرحوم، هنر ارزنده خود را درخدمت به مفاهیم و ارزشهای دینی و مذهبی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن پیام آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته اصفهانی و از نامآورترین چهرههای هنر نگارگری ایران را به عموم مردم ایران و جامعه هنری کشور تسلیت عرض میکنم.
آن مرحوم، هنر ارزنده خود را درخدمت به مفاهیم و ارزشهای دینی و مذهبی قرار داد و با طراحی تابلوی عصر عاشورا و طرح ضریح منور امام رضا -علیهالسلام- که از ماندگارترین آثار هنری تاریخ ایران است، عمق ارادت و توجه خود به ارزشهای الهی را به نمایش گذاشت.
از درگاه خداوند متعال برای این چهره ماندگار هنر ایرانی-اسلامی، رحمت و مغفرت و برای همه بازماندگان، وابستگان، شاگردان و ارادتمندان به آن مرحوم، صبر و اجر مسألت دارم.