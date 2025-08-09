استاندار همدان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری کامل و بهینه از ظرفیت‌های موجود استان، گفت: منابع بلااستفاده باید به خدمت توسعه استان درآید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان افزود: اکنون بخشی از منابع ما یا استفاده نشده یا از استان خارج می‌شود. نمی‌توان ادعا کرد منابع نداریم، در حالی که بخشی از آنها بلااستفاده مانده است.

او تصریح کرد: اولویت ما باید استفاده کامل و بهینه از داشته‌های خودمان باشد و پس از آن، در صورت نیاز از سایر منابع کمک بگیریم.

استاندار همدان گفت: جلساتی که با حضور مدیران تشکیل می‌شود، باید خروجی مشخص و عملیاتی داشته باشد. اگر نتیجه صرفاً به تکرار حرف‌ها و جلسه‌گذاری منجر شود، فایده‌ای ندارد.

حمید ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه هدف اصلی از تشکیل جلسات، حل مسئله است، افزود: نمونه بارز رویکرد عملیاتی استان، اقدامات اخیر در طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در آستانه اربعین بود که با بسیج همه دستگاه‌ها و مدیران در مدت کوتاه به نتیجه رسید و مردم آثارش را به‌طور ملموس دیدند.

او با بیان اینکه باید استان را به کارگاه عملیاتی توسعه تبدیل کنیم، تصریح کرد: بسیاری از طرح‌ها سال‌هاست معطل مانده و مردم از این وضعیت گله‌مندند.

حمیدملانوری‌شمسی افزود: راهکار، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تصمیم‌گیری قاطع است و نباید اجازه دهیم تغییر مدیران یا شرایط، هر بار طرح‌ها را سال‌ها به عقب بیندازد.

او با اشاره به ارزیابی اخیر عملکرد بانک‌ها، تصریح کرد: این بررسی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها رشد داشته‌اند ولی همچنان بخشی از منابع بلاتکلیف است.

استاندار همدان گفت: بانکی که در استان منابع دارد ولی هیچ اثر ملموسی در توسعه استان نمی‌گذارد، عملاً سودی برای مردم ندارد و این منابع باید به بانک‌هایی منتقل شود که اختیار و آمادگی حل مشکلات استان را دارند.

حمید ملانوری‌شمسی همچنین بر ضرورت تسهیل روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، فرزندآوری، جوانی جمعیت و ازدواج از سوی بانک‌ها تأکید کرد و افزود: تصمیمات خوبی برای اعطای زمین در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گرفته شده و باید سریع اجرایی و تعیین تکلیف شود.

او توسعه برق خورشیدی و برقی‌سازی چاه‌های کشاورزی را الگوی موفق استان دانست که هم از نظر اقتصادی و هم زیست‌محیطی ارزشمند است.

استاندار همدان تأکید کرد: اگر منابع داریم ولی استفاده نمی‌کنیم، مسئولیت با ماست، وظیفه ما این است که با پیگیری فعال، تصمیمات قاطع و تقسیم کار دقیق، گره‌های موجود را باز کنیم و استان را در مسیر توسعه متوازن و پایدار قرار دهیم.