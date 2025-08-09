وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان، این هنرمند را سفیر بی‌مرز فرهنگ و آینه‌دار آسمان هنر ایران توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید رضا صالحی امیری فقدان بی‌بدیل استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و چهره ماندگار هنر ایران، را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای ملت ایران و جامعه جهانی هنر دانست .

متن پیام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مناسبت درگذشت استاد فرشچیان چنین است:

«در سوگ خاموشی قلمی که هفت دهه تصویرگر فرهنگ و هنر ایران بود، ایستاده‌ایم. استاد فرشچیان با نبوغی بی‌نظیر سنت نگارگری ایرانی را به زبان نوین هنر پیوند زد و با آثاری، چون عصر عاشورا، ضامن آهو و شمس و مولانا، پلی استوار میان میراث کهن و هنر معاصر بنا کرد.

این استاد برجسته، سفیر بی‌مرز فرهنگ ایران بود که پرچم هنر و هویت کشورمان را در موزه‌ها و دل‌ها به اهتزاز درآورد و پیام‌های عرفان، کرامت انسانی و ایمان را در آثارش گنجاند. یاد او چراغ راه فرهنگ و هنر ایران خواهد ماند.

اینجانب فقدان این استاد بزرگ را به خانواده ایشان، جامعه هنری و دوستداران هنر تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند برای روح بلندش علو درجات و آرامش ابدی مسئلت دارم.