آخرین روند تردد زائران اربعین حسینی و اقدامات انجام شده در مرز شلمچه با حضور وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در این نشست گفت: زائر مطالبه ای ندارد اما ما باید برای آنها خدمات بدهیم.

او افزود: روایت حماسه ی مردمی در جنگ ۱۲ روزه نکته مهم کربلای امسال نسبت به سالهای گذشته است به همین دلیل باید نوع خدمات رسانی متفاوت باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: جابجایی زائران با خطوط ریلی ۱۹ درصد افزایش که اتفاق خوبی است و در حمل و نقل جاده ای هم اقدامات خوبی انجام شده است.

خانم صادق ادامه داد: در روزهای آینده شرایط سخت تر خواهد شد و در همه حوزه های خدمات بصورت شبانه روزی انجام شود.

اکبری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم در این نشست گفت: مجموعا تا امروز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شدند مرز شلمچه دومین مرز پرتردد است که تا امروز بیش از ۷۰۰ هزار نفر از این مرز عبور کردند

او افزود: عبور زائران از روز گذشته افزایش بیشتری به خود گرفته که نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: امروز ۱۴۰ هزار نفر توسط قطار خرمشهر به شلمچه جابجا شدند، ۳۷۷ هزار زائر هم بصورت پرواز راهی فرودگاه نجف شده اند و بیش از ۱ هزار مسافر از طریق دریایی تا امروز از بندر خرمشهر به بندر بصره عزیمت کردند.

مصطفی مطورزاده نماینده مردم شهرستان خرمشهر در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: همه دستگاه های اجرایی برای اربعینی آسان برای زائران زحمت های زیادی را تا امروز انجام داده اند.

او افزود: این مدت مردم خرمشهری ها منازل خود را در اختیار زائران قرار داده اند و ان را افتخاری برای خود می‌دانند.

نماینده مردم خرمشهر در این نشست خواستار اتصال مسیر ۴ کیلومتری خرمشهر به آبادان بعد از پل یادگار امام شد.

وی همچنین خواستار ایمن سازی جاده امام صادق در خرمشهر شد.

موالی زاده استاندار خوزستان نیز گفت:کار اصلی دست مردم است

وی گفت: در مرز شلمچه ۳۵۰ موکب و در مرز چذابه هم ۳۰۰ موکب و در مسیر مرزها هم ۲۵۰ موکب راه اندازی شده اند.

استاندار خوزستان با اشاره به ایجاد خوب توقفگاه های خودرویی در مرزهای شلمچه و چذابه گفت: ۱۱۰ هکتار در شلمچه و ۱۰۰ هکتار در چذابه برای توقف خودورها در نظر گرفته شده است.

استاندار خوزستان از وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در انجام چهارخطه کردن جاده خرمشهر به اهواز شد.