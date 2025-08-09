پایداری مردم فلسطین، به ویژه ساکنان نوار غزه و کرانه باختری، در احقاق حقوق خود و ماندن آنان در سرزمین خود با حفظ ثبات و صبوری، یک وظیفه دینی و ضرورت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دارالافتاء مصر در بارۀ وظیفه دینی در قبال مردم فلسطین به ویژه ساکنان نوار غزه و کرانه باختری، با توجه به جنگ و محرومیت عمدی آنها از غذا و دارو توسط رژیم اشغالگر و حکم شرعی اصرار رژیم اشغالگر بر بیرون‌راندن اجباری مردم غزه از سرزمینشان، چیست؟» پاسخ داد: پایداری مردم فلسطین، به ویژه ساکنان نوار غزه و کرانه باختری، در احقاق حقوق خود و ماندن آنان در سرزمینشان با حفظ ثبات و صبوری، یک وظیفه دینی و ضرورت ملی است. این گامی در راه خداست که پاداش بزرگ و فراوانی را به همراه دارد.

دارالافتاء مصر تأکید کرد: اصرار دولت (رژیم) اشغالگر اسرائیل و برنامه‌ریزی آن برای اخراج اجباری ساکنان نوار غزه و کرانه باختری و انتقال آنها به مکانی دیگر، چه در داخل و چه در خارج از فلسطین، ظلمی آشکار، فسادی غیرقابل انکار و جنایتی علیه بشریت است که عاملان آن در پیشگاه خداوند و مردم به شدت مجازات خواهند شد. خداوند متعال مرتکبان این جنایت را به نابودی تهدید کرده و به مظلومان نوید پیروزی و اقتدار داده است.

این مرکز دینی توضیح داد: باقی‌ماندن ساکنان نوار غزه به طور خاص و مردم فلسطین به طور عام، در سرزمین خود و پایداری آنها بر حقوقشان، یک وظیفه دینی و یک عزم ملی است تا دشمن نتواند بر این سرزمین مقدس تسلط یابد و آن را تحت کنترل و اقتدار خود درآورد و برنامه‌های توسعه‌طلبانه خود را در آن اجرا کند.

دارالافتاء مصر همچنین اعلام کرد: نصوص فقها بر وجوب اقامت و عدم خروج برای کسی که قادر به اقامت است، حتی اگر قادر به دفاع در دشمن نباشد، از ترس اینکه دشمن بتواند بر آن مکان تسلط یابد و تحت سلطه او قرار گیرد و نظام او را تغییر دهد، تأکید دارد.

ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا طرح کوچاندن ساکنان غزه از این باریکه را اعلام کرده است؛ اقدامی که بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های اسلامی و تشکل‌های جهانی آن را محکوم کرده‌اند و به دلیل مخالفت‌های گسترده تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی در جریان جلسه ۱۰ ساعته کابینه امنیتی - سیاسی که از عصر پنجشنبه تا صبح جمعه (۱۶ و ۱۷ مرداد) ادامه داشت، اشغال شهر غزه و گسترش عملیات نظامی در نوار غزه را تصویب کرد.

نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد هدف آنها کنترل کامل نوار غزه است.