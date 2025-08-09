پخش زنده
رقابتهای پدل ۵۰۰ امتیازی مردان ایران با شناخت برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پدل ۵۰۰ امتیازی مردان ایران با حضور ۶۰ تیم از استانهای البرز، تهران، کرمانشاه، قم، فارس و اصفهان به میزبانی هیات تنیس استان البرز برگزار شد که در پایان تیم محمد کاظمی و کیارش سوری به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.
در دیدار پایانی این مسابقات تیم محمد کاظمی و کیارش سوری با نتیجه ۲ بر صفر تیم امیرسینا صالح و سجاد زارعیان را شکست داد و بر سکوی نخست تکیه زد. تیمهای خشایار صفتی – سینا جنیدی و مازیار یاوری – علی تقیزاده نیز به عنوان سوم مشترک رضایت دادند.
جایزه نقدی این مسابقات یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بود.