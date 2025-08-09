مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، از اصحاب رسانه و خبرنگاران سرویس اجتماعی، سلامت و انتظامی و حوادث خبرگزاری صدا و سیما تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مراسمی از اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران سرویس اجتماعی و سلامت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرد.

حامد قادرمرزی خبرنگاران را به عنوان زبان گویا و انتقال دهنده آگاهانه اخبار که دارای نقش مهم و بی بدیلی در اطلاع رسانی دقیق، شفاف و به موقع دارند عنوان کرده و تلاش‌های شبانه روزی آنها در انعکاس مسائل و دستاورد‌های جامعه کشاورزان، روستاییان و عشایر قابل ستایش دانست.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تأکید بر اینکه همکاری مستمر و تخصصی خبرنگاران صدا و سیما، به ویژه در شرایط حساس و پیچیده امروز، موجب افزایش آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ بیمه اجتماعی در میان اقشار جامعه هدف شده است، بیان داشت: این همکاری ارزشمند موجب شده است که پیام‌ها و خدمات صندوق به صورت گسترده و موثر به گوش جامعه برسد.

وی همچنین اظهار داشت: رسانه‌ها و خبرنگاران نقش کلیدی در تشکیل جامعه‌ای آگاه، شفاف و پویا دارند و صندوق به عنوان نهادی مسؤول و متعهد، آمادگی کامل خود را برای حمایت و همکاری بیش از پیش با اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران مرکز خبر صدا و سیما اعلام می‌کند.