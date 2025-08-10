به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر عاطف راد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳ هزار و ۹۵۳ زوج نابارور زیر پوشش بیمه سلامت در گیلان، انواع خدمات درمانی به ارزش ۳۷ میلیارد تومان در مراکز پزشکی و تشخیصی طرف قرار داد با این بیمه دریافت کردند.

وی با اشاره به هزینه بالای درمان ناباروری، افزود: خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین هم می‌توانند از خدمات بسته درمانی خدمات ناباروری، تا ۹۰ درصد تعرفه در بخش‌های دولتی و ۷۰ درصد در مراکز غیر دولتی شامل خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی بهره‌مند شوند.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: زوج‌های نابارور پس از نشاندار شدن در سامانه بیمه سلامت، از خدمات درمانی و تشخیصی مانند آزمایشات مرتبط، سونوگرافی، رادیولوژی و دارو برای تشخیص و درمان ناباروری بهره‌مند می‌شوند که در صورت موفقیت آمیز نبودن این اقدامات اولیه، خدمات فوق تخصصی را از مراکز تعیین شده بیمه سلامت دریافت خواهند کرد.

دکتر عاطف راد افزود: اگر زوجین نابارور ثبت نام شده، برای درمان به مراکز درمانی خارج از استان هم مراجعه کنند، می‌توانند از بسته‌های حمایتی درمانی بیمه سلامت استفاده کنند.