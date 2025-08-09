پخش زنده
با افزایش دمای هوا و گرایش به استفاده بیشتر از سیستمهای سرمایشی، مصرف برق هم افزایش یافته است و مدیریت مصرف تنها راه تامین پایداری شبکه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با افزایش دما و گرم شدن هوا استفاده از سیستمهای سرمایشی هم افزایش پیدا میکند.
استفاده از کولرهای آبی و گازی یکی از شایعترین راهها برای خنک شدن است.
اما استفاده از سیستمهای سرمایشی موجب افزایش مصرف برق و در نهایت افزایش فشار به شبکه برقی کشور شده است.
قطعی برق یکی از سیاستهای جدید دولت برای جبران این کمبودهاست.
اما همین قطعی برق موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان و مردم شده است.
باید بدانیم برای کاستن از افت شبکه توزیع برق و همچنین مدیریت بهینه برق صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی بهترین راه حل است.