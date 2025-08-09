به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سردار دکتر رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی استان، یک دستگاه کامیون به ظن حمل سوخت قاچاق در مسیر ارومیه-مهاباد، شناسایی و متوقف شد.

وی ادامه داد: با هوشیاری پلیس، در بررسی کامیون متوقف شده؛ بیش از ۳۱ هزار لیتر سوخت (گازوئیل) به صورت فاقد هر گونه مجوز قانونی، کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: با عملیات موفق ماموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی استان؛ راننده این کامیون نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

سردار جهانبخش در پایان ضمن تاکید بر برخورد جدی با مخلان اقتصادی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.