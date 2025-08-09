پخش زنده
در این موکب بیش از ۵۰۰ نفر از خادمیاران روزانه ۳۵ هزار پرس غذا در سه نوبت پخت و بین زائران توزیع میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ خادمان حرم رضوی با برپایی بزرگترین موکب آستان قدس رضوی در مرز مهران از سر ارادت و عشق به امام حسین (ع) مشغول خدمات رسانی به زوار سید الشهدا هستند.
به گفته همتی مسئول موکب آستان قدس رضوی روزانه ۳۵ هزار پرس غذا در سه وعده به زائران ارائه خدمت میکنند.
در این موکب علاوه بر خدمات اسکان و پذیرایی ،فعالیتهای فرهنگی در ترویج فرهنگ عاشورا انجام میشود.