به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد سایر شهرها به ویژه مراکز شهرستان ها در اسرع وقت نسبت به تهیه طرح بازآفرینی شهری اقدام کنند،افزود:شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، دورود،کوهدشت و الیگودرز دارای طرح پایدار بازآفرینی شهری هستند،لذا این موضوع طی بخشنامه ای به کل شهرداری ابلاغ می گردد و قطعا در ارزیابی شهرداری ها ملاک خواهد بود.

وی تصریح کرد:با توجه به اینکه سهمیه قیر رایگان به شهرداری هایی که دارای طرح بازآفرینی شهری پایدار باشند تعلق می گیرد لذا تهیه طرح بازآفرینی شهری برای همه شهرهای استان ضروری است‌.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد:متاسفانه این موضوع مهم در سال های گذشته مغفول مانده و شهرداری های استان نتوانسته اند از سهمیه شهرهای خود بهره مند شوند.

مجیدی خاطرنشان کرد:با توجه مساحت قابل توجه بافت فرسوده در داخل محدوده قانونی شهرهای استان طرح بازآفرینی شهری می تواند به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده داخل شهر ها کمک قابل توجهی داشته باشد.