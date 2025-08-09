به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ نقی‌مهر با اشاره به اینکه در پی ارجاع چند پرونده قضایی با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان از طریق لینک‌های جعلی استخدام ادارات دولتی که در بخش کاریابی سایت‌ها و برنامه‌های موبایلی آگهی محور منتشر شده بود گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری این پلیس قرار گرفت.

وی همچنین با بیان اینکه در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که مالباختگان پس از مشاهده آگهی استخدام شرکت‌هایی مانند لامپ‌سازی، مخابرات، اداره گاز و برق در اپلیکیشن مربوطه ، از طریق ارتباط با فرد منتشرکننده آگهی به سایتی جعلی برای ثبت‌نام هدایت شدند افزود: پس از وارد کردن اطلاعات هویتی در این سایت، مبالغی به صورت خرید اینترنتی از حساب آنها برداشت شده است.

رئیس پلیس فتای گیلان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.