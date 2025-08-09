پخش زنده
استاندار خراسان رضوی خواستار تکمیل طرح های ناتمام مهم استان از جمله طرح پدیده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،استاندار خراسان رضوی درجلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت گفت:طرحهای معطلمانده دیگری هم مثل طرح آقای ثابت، پدیده شاندیز و طرحهای اطراف حرم مطهر رضوی که بالاخره روزی با مجوزی فعالیتشان آغاز شده و اکنون معطل مانده است.
غلامحسین مظفری افزود: طرح اطراف حرم با همکاری بین دستگاههای اجرایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و حضور آقای عبدالعلیزاده، نماینده ویژه رئیسجمهور، در حال بازنگری است و اتفاق بزرگی در این زمینه در حال انجام است و منتظر پیشنهاد دستگاههای اجرایی و شهرداری مشهد هستیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: بعضی از موضوع ها در حوزه اقتصاد شهری وجود دارد که ذهن مردم مشهد، خراسان و کشور روی آن حساس است. بالاخره زمانی کوهستانپارک شادی در مشهد فعال بوده و مردم از آنجا خاطراتی دارند و الان به ویرانهای تبدیل شده است.
مظفری گفت: حالا به اینکه در طول فرایند و روند چه کسی اشکال ایجاد کرده، چه کسی تخلف کرده و مانع اجرا شده است، نمیخواهم ورود پیدا کنم.
او خطاب به شهردار مشهد افزود: از آقای شهردار میخواهم از این ظرفیت بسیار خوب که در استان است، استفاده کنند. بعضی از موضوعات، پیشپاافتاده، ولی مهم است و باید رسیدگی شود.