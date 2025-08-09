

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه همکاری بین‌بخشی کلید موفقیت در حفاظت و احیای زیستگاه‌های ارزشمند پارک ملی دریاچه ارومیه است، گفت: ارزیابی پوشش گیاهی، کیفیت منابع آبی و شناسایی تهدیداتی مانند آلودگی، از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره کل به شمار می‌رود.

حجت جباری افزود: جزایر این پارک ملی مأمن امن گونه‌های شاخص پرندگان و پستانداران هستند که خوراک و منابع آبی مورد نیاز آنها به‌طور طبیعی تأمین می‌شود و این ویژگی اهمیت حفاظت و پایش مستمر را دوچندان می‌کند. وی تأکید کرد که برنامه‌های مدیریتی بر اساس شرایط فصلی و تهدیدات موجود تدوین و اجرا می‌شوند و ارتقای آموزش و آگاهی‌سازی برای ساکنان و گردشگران بخش مهمی از این برنامه‌هاست.

بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، نیز با اشاره به اجرای مستمر پروژه‌های پایش و بهبود منابع آبی، گفت: کنترل آلودگی‌ها و مدیریت تهدیدات زیست‌محیطی از اولویت‌های اصلی است و همکاری با جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای تقویت حفاظت از این مناطق به‌طور جدی دنبال می‌شود.



