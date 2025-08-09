





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: یکصد و سی امین عمل پیوند قلب بر روی یک پسر نوجوان ۱۵ ساله ساکن مشهد، مبتلا به نارسایی قلبی، با موفقیت انجام شد و قلب این بیمار از اهدا کننده نوجوان ۱۷ ساله، حیات دوباره‌ای به او بخشید.

دکتر محمد عباسی حال عمومی بیمار را رضایت بخش اعلام و تاکید کرد: این بیمار هم اینک در بخش مراقبت‌های ویژه، آی سی یو قلب باز، دوران نقاهت را طی می‌کند.

او با بیان اینکه پیوند قلب یک کار تیمی است و گروه‌های متعددی در آن دخیل هستند، افزود: تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مشارکت همکاران جوان، دانشمند، متعهد و دلسوز به بیمار تشکیل شده است که هر چه از شروع فعالیت تیم می‌گذرد، هماهنگی آن بارزتر و نتایج آن نیز بسیار مطلوب‌تر می‌شود.