به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش قائم شهرگفت: وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی گذشته ۱۷۶ هزار نفر کمبود نیروی انسانی داشت که این کسری را جبران کرد و امسال با۴۰ درصد کمتر از پارسال به ۱۳۴هزار نیروی جدید نیاز دارد.

عمران عباسی افزود: نیروی مورد نیاز مدارس کشور بایستی با تمهیدات لازم از طریق آموزشیاران نهضت سوادآموزی، طرح امین و ظرفیت بازنشستگان فرهنگی تا مهرماه تامین شود..

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی فضا‌های آموزشی و تجهیزاتی در آموزش و پرورش، مدارس شیفت در گردش را آسیبی جدی برای تحصیل فرزندان دانش آموز دانست و خواستار مشارکت جدی‌تر دولت و خیران مدرسه ساز در ایجاد فضای آموزشی موردنیاز در تک شیفت کردن کلیه مدارس شد.

علی کشوری نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس هم با مهم شمردن بحث پروژه مهر و نحوه اجرای آن‌ها در سطح مدارس، توجه به پرورش و تربیت دانش آموزان در کنار آموزش را امری بسیار مهم و حائز اهمیت دانست که غفلت در این حوزه آسیب‌های جبران ناپذیر برای جامعه خواهد داشت.

عضو وسخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در طرح استعداد‌های تحصیلی در مدارس گفت: تمام مدارس به ویژه پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی نیاز به مربیان و معلمان استعدادیاب دارند تا دانش آموزان در مسیر صحیح آموزشی و تربیتی هدایت و افراد مثمر ثمر برای خانواده و جامعه شان باشند.

ابوذر قربانی فرماندار قائم شهر، برنامه ریزی‌های اصولی در پروژه مهر را از الزامات نظام تعلیم و تربیت در آستانه سال تحصیلی جدید عنوان کرد که ارتقا و بهبود وضعیت کمی و کیفی آموزش و تربیت در مدارس توسط مدیران آموزش و پرورش الزامی است.

قربانی با اشاره به ضرورت مرمت و بازسازی و زیباسازی مدارس در آستانه ماه مهر بر لزوم مشارکت و کمک خیران مدرسه ساز وتامین اعتبارات دولتی در حسن اجرای برنامه‌های پروژه مهر تاکید کرد.

فرماندارقائم شهر با اشاره به اینکه یک ششم جمعیت این شهرستان را جمعیت دانش آموزی تشکیل می‌دهند به اهمیت تقویت حوزه‌های تربیتی در مدارس پرداخت و گفت: شاکله تربیتی و شخصیتی فرزندان در مدارس شکل می‌گیرد و لذا پروژه مهر فرصتی است برای برنامه ریزی و بهبود وارتقای کمی و کیفی علمی آموزشی و تربیتی و پژوهشی که توجه به این مهم، امکان رشد و پویایی دانش آموزان را فراهم می‌کند.

یونسی مدیر آموزش و پرورش قائم شهرنیز دراین جلسه راهبردی با قدردانی ازمشارکت و همیاری خیران مدرسه ساز و ارائه گزارش اقدامات انجام شده پروژه مهر در این شهرستان گفت: در سال تحصیلی جدید ۵۰ هزار دانش آموز شهرستان قائم شهر در بیش از۳۰۰ مدرسه مشغول تحصیل می‌شوند