وضعیت زیستگاه‌ها، گونه‌های جانوری و شرایط اکولوژیکی جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه بطور مستمر ارزیابی و پایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی که به همراه هیأت کارشناسی از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه بازدید می کرد ، هدف این بازدید را بررسی دقیق زیستگاه‌ها، گونه‌های جانوری و شرایط اکولوژیکی جزایر اعلام کرد.

در این بازدید، تیم کارشناسی به ارزیابی پوشش گیاهی، منابع آبی و تهدیدات احتمالی زیستگاه‌ها پرداختند.

جباری ضمن تأکید بر اهمیت زیستگاه‌های جزیره‌ای اظهار داشت: جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه مأمن امن گونه‌های شاخص پرندگان و پستانداران هستند که خوراک و منابع آبی مورد نیاز حیات وحش در این مناطق به‌صورت طبیعی تأمین می‌شود و این امر اهمیت حفاظت و پایش مستمر این زیستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

وی افزود: ارزیابی پوشش گیاهی، کیفیت منابع آبی و شناسایی تهدیداتی مانند آلودگی، از اولویت‌های اصلی ماست. برنامه‌های مدیریتی بر اساس شرایط فصلی و تهدیدات موجود تدوین و اجرا می‌شوند.

حفظ تنوع زیستی با همکاری بخش‌های استانی، ملی و سازمان‌های مردم‌نهاد امکان‌پذیر است و ارتقای آموزش و آگاهی‌سازی برای ساکنان و گردشگران از راهکار‌های مهم ما به شمار می‌رود.

جباری در پایان خاطرنشان کرد: همکاری بین بخشی کلید موفقیت در حفاظت و احیای این زیستگاه‌های ارزشمند است و ما متعهد به تقویت این همکاری‌ها هستیم.

بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، در ادامه این بازدید توضیح داد که اقدامات مهمی در جزایر پارک ملی انجام شده است.

وی گفت که با هدف حفظ زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری، پروژه‌های پایش و بهبود منابع آبی به‌طور مستمر اجرا می‌شوند. همچنین شیرپنجه تأکید کرد که کنترل آلودگی‌ها و مدیریت تهدیدات زیست‌محیطی از اولویت‌های اصلی اداره پارک است و برای افزایش حفاظت از این مناطق، همکاری با جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد به طور جدی دنبال می‌شود.