وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه اسرائیل نقشه‌هایی برای لبنان و کشورهای اطراف دارد، گفت: این طرح‌، اشغال یا تضعیف این کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری با همتای مصری خود در قاهره در خصوص تحولات اخیر غزه و تصویب اشغال غزه از سوی کابینه رژیم صهیونیستی گفت: از تلاش‌های مصر برای میانجیگری قدردانی می‌کنیم، اما اسرائیل در مقابل همه این اقدامات، مذاکرات آتش بس را تخریب می‌کند.

وی با بیان اینکه تصمیم گرفتیم تا اجلاس فوق العاده سازمان همکاری اسلامی را در مقابل نسل کشی اسرائیل تشکیل دهیم، اظهار داشت: فلسطین برای فلسطینی هاست. هر اقدامی برای خارج کردن آنها از خاکشان ناموفق خواهد بود. ما به عنوان ترکیه و مصر در کنار مردم غزه هستیم.

وزیر خارجه ترکیه همچنین افزود: اسرائیل نقشه‌هایی برای لبنان و کشور‌های اطراف دارد. این طرح‌ها یا اشغال و یا تضعیف این کشورهاست. با مصر درباره سیاست توسعه طلبانه اسرائیل گفت‌و‌گو کردیم و اینکه جامعه جهانی در مقابل این اقدام چه می‌تواند انجام دهد.

فیدان گفت: هدف اسرائیل، خالی کردن غزه از فلسطینیان است. از یک سو با گرسنگی دادن، سیاست نسل کشی را پیش می‌برند و از سوی دیگر، به دیگر کشور‌ها می‌گویند که فلسطینی‌ها را بپذیرند. این مسئله دیگر مسئله فلسطینی‌ها یا عرب‌ها نیست بلکه مسئله همه مستضعفان روی زمین شده است.

وی افزود: توهم ۵۰ ساله‌ای که اسرائیل با استفاده از رسانه‌ها برای خود ایجاد کرده بود دیگر از بین رفته است. دنیا دیگر همه واقعیات را دید. این برای حقیقت یک پیروزی است، اما به بهای جان هزار شهروند بی گناه محقق شده است. در هیچ جایی، ظلم و ظالم برای مدتی طولانی حاکم نشده است. ظالم به همراه ظلم خود از روی زمین پاک خواهد شد. این بر سر نتانیاهو نیز خواهد آمد. خون انسان‌های بی گناه او را خفه خواهد کرد.