برای بررسی کیفیت آب کارشناسان محیط زیست از سد شهید کاظمی بوکان بازدید و نمونهبرداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: کارشناسان اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان از مخزن سد شهید کاظمی بوکان و ورودیها و خروجیهای آن بازدید و نمونهبرداری کردند.
سعید موسوی افزود: نمونههای گرفته شده در آزمایشگاه تخصصی محیط زیست استان از نظر پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژی و فلزات سنگین مورد بررسی قرار خواهند گرفت و نتایج این آزمایشها با شاخصهای استاندارد ملی و بینالمللی مقایسه میشوند.
وی تأکید کرد که بررسی کیفیت آب این سد از جنبههای مختلف بهداشتی و زیستمحیطی اهمیت فراوانی دارد و در صورت مشاهده هرگونه انحراف از استانداردهای تعیینشده، اقدامات لازم برای رفع آن انجام خواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی استان همچنین خاطرنشان کرد که پایش مستمر منابع آبی، به ویژه سدهای مهم استان، بخشی از برنامههای نظارتی این اداره کل است تا سلامت اکوسیستمهای آبی حفظ شود و تأمین آب مطمئن برای مصارف مختلف تضمین گردد.
نتایج آزمایشها پس از تجزیه و تحلیل نهایی، جهت تصمیمگیریهای مدیریتی ارائه خواهد شد.