سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: شش طرح گردشگری با سرمایه گذاری هزار و پانصد میلیارد تومان آماده افتتاح و بهره برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به مناسبت روز خبرنگار با حضور در تحریریه معاونت خبر صدا و سیمای مرکز قم گفت: شش طرح گردشگری با سرمایه گذاری هزار و پانصد میلیارد تومان با اشتغالزایی برای حدود ۳۰۰ نفر آماده افتتاح و بهره برداری است.

حجت‌الاسلام عباسعلی باباگل‌زاده افزود: این طرح‌ها شامل واحد‌های مهمانپذیر، دو هتل سه ستاره و مجتمع شهر شادی واقع در بلوار الغدیر است.

وی با بیان اینکه سه هتل پنج ستاره هم در قم در حال ساخت است تاکید کرد: این هتل‌ها برای تکمیل احداث، نیاز شدیدی به تسهیلات بانکی دارند که همکاری بانک‌ها را می‌طلبد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر به قم گفت: هم اکنون میزان ماندگاری زائران در قم حداکثر تا شش ساعت است که با بهبود شرایط اقامتی و معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری می‌توان این میزان را افزایش داد.