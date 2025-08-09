در جریان نبرد سنگین اردیبهشت۱۳۹۵ در منطقه خانطومان سوریه، مکالمات بی‌سیم میان مدافعان حرم مازندرانی و هم‌رزمانشان، لحظات پرتنش و ایثار رزمندگان را ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آسمان آخرین صدای مدافعان حرم مازندران را در خانطومان به یاد دارد. نوای یاحسین از لب‌های شهدا که بلند می‌شود آرزوی دیرینه شان که دیدار با اباعبدالله الحسین است محقق می‌شود.

فرمانده وقت لشکر ۲۵ کربلا آخرین پیام‌ها از طریق بی‌سیم را روایت می‌کند و می‌گوید: پیام‌ها حاکی از تلاش برای حفظ مواضع و نجات مجروحان بوده است.

سردار رستمیان گفت: در عملیات خانطومان ۱۶ مدافع حرم مازندرانی، به شهادت رسیدند که نام و یاد آنان در حافظه همرزمان و در تاریخ ماندگار شده است.

او برای ثبت فداکاری مدافعان حرم مازندران در حال نگارش کتاب خانطومان به روایت بیسیم است.

زینب نجاتی و روایتی از خانطومان به روایت بی سیم...