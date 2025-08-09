به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان، شبکه مستند سیما با پخش مستند‌های «ترمه» و «گنجینه هنر» به مرور آثار و زندگی این نگارگر بزرگ ایرانی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه مستند سیما به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و خالق آثار ماندگاری، چون «عصر عاشورا»، دو مستند ویژه را در جدول پخش خود قرار داده است.

امروز، شنبه ۱۸ مردادماه، مجموعه مستند «ترمه» به روایت سلمان فرخنده در قسمت سوم خود به مرور تابلوی «عصر عاشورا» خواهد پرداخت.

این قسمت که به هنر عاشورایی استاد فرشچیان اختصاص دارد، با حضور پریسا بابارضایی (کارشناس نقاشی)، مهدی امین فروغی (نویسنده و پژوهشگر) و هاشم طلاییان (کارشناس نقاشی و شاگرد استاد) به بررسی شکل‌گیری و ظرافت‌های این اثر ماندگار می‌پردازد.

«ترمه» به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و کارگردانی سلمان فرخنده، امشب ساعت ۲۲:۳۰ و بازپخش آن فردا ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد.

همچنین، مستند ۹۰ دقیقه‌ای «گنجینه هنر» که نگاهی جامع به زندگی و آثار استاد فرشچیان دارد، روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن خواهد رفت.

شبکه مستند با این ویژه‌برنامه‌ها یاد و میراث هنری استاد محمود فرشچیان را گرامی می‌دارد و تلاش دارد بخشی از جایگاه بی‌بدیل او در هنر ایران را برای مخاطبان بازگو کند.