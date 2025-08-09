به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در جلسه کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان گفت: اعتبارات عمرانی این شهرستان امسال با افزایش ۴۰ درصدی به سه هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

محمدصادق امیرعشایری افزود: این میزان اعتبارات با توجه به مشکلات و نیازهای شهرستان جزئی بوده که برای تخصیص آن نیاز به اولویت‌بندی در بخشهای مختلف هستیم.

امیرعشایری اظهارکرد: این حوزه در سالجاری شامل بخش آب، راه، مدرسه و بهداشت بوده و تلاش می‌کنیم این خدمات در اختیار مناطق مختلف شهرستان قرار گیرد.

وی گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم با پیگیری نسبت به تخصیص و جذب اعتبارات در نظر گرفته از اداره های کل‌، به صورت مستمر عمل کنند.

امیرعشایری افزود: همچنین از ظرفیت نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز برای جذب اعتبارات ملی بیشتر استفاده می‌شود.

وی، با بیان اینکه در سال گذشته ۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان مهاباد اختصاص یافته بود، تصریح کرد: از این میزان تنها ۵۸ درصد معادل ۱۴۳ میلیارد تومان جذب شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به وضعیت نامطلوب اعتبارات کشورگفت: هم ‌اکنون بیش ازیکهزار میلیارد تومان بدهی طرحهای عمرانی شهرستان وجود دارد.

سلام ستوده، با بیان اینکه بخشی از این بدهی‌ها با رایزنی پرداخت شده اما بخش زیادی هنوز باقی است، افزود: بسیاری از پیمانکاران برای شروع پروژه‌های جدید خواهان تسویه حساب هستند و این موضوع مانعی جدی برای توسعه و عمران شهرستان محسوب می‌شود.

ستوده، در پایان تأکید کرد با ایجاد تعامل و رایزنی‌های لازم با مسئولان ارشد کشوری، تلاش خواهد شد تا اعتبارات بیشتری برای جبران عقب‌ماندگی‌های عمرانی مهاباد جذب شود.