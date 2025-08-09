به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی روز شنبه در جلسه شورای اداری و نشست با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و معتمدین باروق، با بیان اینکه اعتبارات بخش دولتی محدود است، اظهار کرد: با راه‌اندازی پنج ایستگاه با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال مشکل آنتن‌دهی و اینترنت موبایل در مناطق روستایی باروق رفع خواهد شد.

وی درباره راه‌های دسترسی به مناطق شهری و روستایی باروق نیز بیان کرد:این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، همچنین در کنار این موضوع تکمیل تقاطع میاندوآب، شاهین دژ و باروق باید در اولویت قرار گیرد.

رحمانی یادآور شد: حوزه گردشگری هم باید مورد توجه قرار گیرد و واحد‌های بوم گردی و صنایع دستی دراین منطقه توسعه پیدا کند.

استان آذربایجان‌غربی در ادامه با تاکید برلزوم تسهیل و تکمیل زیر ساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران گفت: استان درزمینه تامین برق و آب مورد نیاز صنایع هیچ مشکلی ندارد.

رضا رحمانی سپس به محل احداث مجتمع اداری شهرستان باروق رفت و از روند احداث آن بازدید کرد.

این مجتمع با ۱۶۰۰ مترمربع زیربنا با صرف اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال در دو طبقه ساخته می‌شود و علاوه بر فرمانداری نمایندگی ۱۸ اداره و دستگاه اجرایی در آن مستقر خواهند شد.