«آقای حمزه»؛ روایت زندگی شهید مدافع حرم و مستند «لحظههای وحشی» در یادبود شهید محیطبان محمود شهمرادی از قاب شبکه مستند پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه مستند سیما با پخش مستند «آقای حمزه» به روایت زندگی و دلاورمردیهای شهید مدافع حرم حسن عبداللهزاده با نام جهادی «حمزه» میپردازد.
«آقای حمزه» روایتی مستند از زندگی و زمانه شهید مدافع حرم حسن عبداللهزاده است؛ مجاهدی که با نام جهادی «حمزه» در میدانهای جهاد و مقاومت خوش درخشید و جان خود را در راه دفاع از حرم اهلبیت (ع) تقدیم کرد.
این مستند با پرداختن به بخشهای کمتر دیدهشده از زندگی شخصی و جهادی شهید عبداللهزاده، تلاش دارد تصویری واقعی و الهامبخش از روحیه ایثار، شجاعت و ایمان او ارائه دهد.
«آقای حمزه» به کارگردانی حسین پالیزدار و مهدی منتظر و تهیهکنندگی حسین پالیزدار، شنبه ۱۸ مردادماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه مستند سیما پخش و روز بعد، یکشنبه ۱۹ مردادماه ساعت ۰۶:۰۰ بازپخش خواهد شد.
مستند «لحظههای وحشی»
به مناسبت شهادت شهید محمود شهمرادی، محیطبان فداکار استان گلستان، شبکه مستند سیما امشب مستند «لحظههای وحشی» را که وی در تولید آن نقش فعال داشت، روی آنتن میبرد.
شهید محمود شهمرادی، محیطبان پارک ملی گلستان، چند روز پیش در حین انجام وظیفه و در مقابله با شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید.
او سومین شهید محیطبان در سه ماه گذشته بود که در راه حفاظت از حیاتوحش و محیطزیست کشور جان خود را فدا کرد.
شهید شهمرادی در پروژه مستند «لحظههای وحشی» به کارگردانی فتحالله امیری حضوری فعال داشت و بخشی از تلاشهای او در حفاظت از گونههای جانوری در این مستند به تصویر کشیده شده است.
مستند «لحظههای وحشی» امشب، شنبه ۱۸ مردادماه، ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه مستند سیما پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ بازپخش خواهد شد.
این برنامه روایتی زنده از زندگی حیاتوحش ایران و تلاش محیطبانان برای حفظ آن است.
شبکه مستند پخش این مستند را ادای احترام به فداکاریهای این شهید والامقام و سایر محیطبانان کشور میداند.