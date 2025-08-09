هزار و ۵۳۰ نفر از طلاب خواهر و برادر حوزه‌ های علمیه خراسان در مسیر پیاده‌ روی اربعین به ارائه خدمات دینی، فرهنگی و تبلیغی می‌ پردازند.

۸۹۰ مبلغ و مبلغه به صورت کاروانی و ۶۴۰ زائر به عنوان مبلغ داوطلبانه در مسیر پیاده روی اربعین در عراق حضور دارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ساماندهی و شبکه‌ سازی مبلغان معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خراسان گفت:

حجت‌ الاسلام اصغر نوروزی افزود: زائران مبلغ به شکل انفرادی ضمن زیارت، وظیفه پاسخگویی به شبهات دینی و تبیین معارف حسینی را عهده‌ دار هستند.

وی ادامه داد: بخشی از این مبلغان در قالب گروه‌ های جهادی تبلیغی با برنامه‌ ریزی متمرکز فعالیت دارند و بخشی دیگر در قالب دیگر طرح‌ های تبلیغی فعال هستند.

نوروزی، برپایی نماز جماعت در مسیر پیاده‌ روی، تقویت فضای معنوی زائران و پاسخگویی چهره‌ به‌ چهره به سؤالات و شبهات اعتقادی را از جمله عرصه‌های فعالیت مبلغان حوزه علمیه خراسان در این ایام عنوان کرد.

وی دیگر اقدامات مبلغان را شامل برگزاری برنامه‌ های فرهنگی و تربیتی ویژه کودکان و نوجوانان، سخنرانی‌ با محوریت معارف اربعین و نیز خدمت‌ رسانی رفاهی و بهداشتی در موکب‌ ها و ایستگاه‌ های استراحت عنوان کرد.

حوزه علمیه خراسان با هزار و ۲۰۰ سال قدمت و حدود ۴۰ هزار طلبه در حال آموزش در ۱۴۶ مدرسه علمیه تحت نظر ۲ هزار استاد، پس از حوزه علمیه قم دومین مرکز حوزوی ایران است.