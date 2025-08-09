پخش زنده
امروز: -
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از هدررفت آب در محدوده فلکه طریقت شهر ارومیه ابراز نگرانی کرد و خواستار بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز شهرها شد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روزهای گرم سال را در حالی سپری میکنیم که قطعی آب بصورت موضوع آزار دهنده تبدیل شده است. اما گاهی اوقات مصرف آب مطابق با الگوی استاندارد مصرف نمیشود و موجب هدررفت حجم وسیعی از آب میشود. به گفته شهروندخبرنگار هر شب برای آبیاری غیراصولی فضای سبز آب در محدوده فلکه طریقت شهر ارومیه هدر میرود و موجب سرریز شدن آن در سطح معابر شده است.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، از اول تابستان آب فضای سبز خیابان خیابان بدیعی تا فلکه طریقت ارومیه همین جوری شبها باز هست تا صبح و آب هم داخل جدول پر میشه و سرازیر میشه به خیابانهای اطراف سوالی که برای مردم پیش میاد اینه که آیا واقعا آب کم هست؟ خواهشا فکری به حال مکانیزه کردن آبیاری فضای سبز شهرها بشود.