بررسی آخرین وضعیت خدمات رسانی به زوار در دهلران
استاندار ایلام به همراه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان به منظور بررسی آخرین وضعیت خدمات رسانی به زوار در موکبها به شهرستان دهلران سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این بازدید اظهار داشت: خدماترسانی در این مسیر باید به صورت دائمی باشد بهویژه در مسیر برگشت که با حجم بالای ترافیک مواجه خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت مسیر بازگشت زائران اربعین افزود: این مسیر به دلیل حجم بالای تردد در روزهای بازگشت زوار نیازمند توجه ویژه در حوزه زیرساخت و خدماترسانی است.
نماینده عالی دولت در استان ایلام بیان کرد: در حد توان کمکهایی در زمینه تأمین تغذیه، یخ و ... برای مواکب انجام خواهد شد همچنین سایر نیازهای زیرساختی از جمله سرویسهای بهداشتی و سایر امکانات مورد نیاز این مسیر مورد بررسی قرار گرفته و در راستای ارتقاء و تقویت خدمات اقدامات لازم برای سالهای آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
استاندار ایلام ضمن ابراز قدردانی از همراهی و تلاشهای ارزشمند مردم شریف منطقه، طوایف، بزرگان، سادات، ریشسفیدان، جوانان و بانوان، از مشارکت فعال آنان در خدمترسانی به زائران تقدیر به عمل آورد.
وی همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار مراتب تبریک خود را به خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ایلام اعلام کرد و نقش مؤثر آنان را در انعکاس اخبار و اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه ارج نهاد.
«حجت الاسلام والمسلمین اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز بیان کرد: گرمای شدید هوا مانعی براای خدمتگزاری مردمان دهلران به زائران نشده است.
وی با اشاره به اینکه وجدانهای بیدار دنیا قضاوت میکنند چگونه عاشقان امام حسین(ع)، عاشقانه داشتههای خود را به زائران میبخشند و به صورت صلواتی در موکبها خدمات رسانی میکنند گفت: صهیونیستها از غذا بعنوان یک ابزار برای کشتن انسانها استفاده میکنند و اجازه نمیدهند دیگران به مردم غزه کمک کنند و غذا برسانند آب برسانند.
«سردار سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز با اشاره به حضور پررنگ مسئولان و اقشار مختلف مردم دهلران در مواکب اربعین، با تاکید بر اینکه اقشار و لایههای مختلف اجتماعی در اداره و پشتیبانی موکبهای شهرستان دهلران مشارکت فعال دارند، بیان کرد: از عشایر و مسئولان محلی گرفته تا کارمندان، پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در ارائه خدمات موکبها نقش دارند و این حضور را نیز در مقابل رژیم صهیونیستی در جریان ۱۲ روز دفاع مقدس به نمایش گذاشتند.
وی مطرح کرد: موکبهای دهلران نمونهای روشن از همدلی، روحیه ایثار و حضور میدانی لایههای مختلف مردم برای خدمترسانی به زائران مسیر اربعین است.