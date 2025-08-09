استاندار ایلام به همراه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان به منظور بررسی آخرین وضعیت خدمات رسانی به زوار در موکب‌ها به شهرستان دهلران سفر کردند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این بازدید اظهار داشت: خدمات‌رسانی در این مسیر باید به صورت دائمی باشد به‌ویژه در مسیر برگشت که با حجم بالای ترافیک مواجه خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت مسیر بازگشت زائران اربعین افزود: این مسیر به دلیل حجم بالای تردد در روز‌های بازگشت زوار نیازمند توجه ویژه در حوزه زیرساخت و خدمات‌رسانی است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام بیان کرد: در حد توان کمک‌هایی در زمینه تأمین تغذیه، یخ و ... برای مواکب انجام خواهد شد همچنین سایر نیاز‌های زیرساختی از جمله سرویس‌های بهداشتی و سایر امکانات مورد نیاز این مسیر مورد بررسی قرار گرفته و در راستای ارتقاء و تقویت خدمات اقدامات لازم برای سال‌های آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار ایلام ضمن ابراز قدردانی از همراهی و تلاش‌های ارزشمند مردم شریف منطقه، طوایف، بزرگان، سادات، ریش‌سفیدان، جوانان و بانوان، از مشارکت فعال آنان در خدمت‌رسانی به زائران تقدیر به عمل آورد.

وی همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار مراتب تبریک خود را به خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ایلام اعلام کرد و نقش مؤثر آنان را در انعکاس اخبار و اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه ارج نهاد.

«حجت الاسلام والمسلمین اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز بیان کرد: گرمای شدید هوا مانعی براای خدمتگزاری مردمان دهلران به زائران نشده است.