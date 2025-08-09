پخش زنده
پیش بینی می شود بیش از ۶۵ هزار تن هلو از باغهای آذربایجانغربی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به آغاز برداشت هلو از باغهای استان گفت: سطح باغهای بارور هلو در استان پنج هزار و ۴۵۰ هکتار است که پیش بینی می شود بیش از ۶۵ هزار تن محصول از آن برداشت شود.
محمدرضا اصغری افزود: عمده ارقام موجود در باغهای استان شامل ارقام هلو زعفرانی،آلبرتا ، جی اچ هیل، حاج کاظمی و انواع هلوهای انجیری از نوع زعفرانی و عسلی هستند.
اصغری، با بیان اینکه هم اکنون کار برداشت ارقام زودرس هلو در استان آغاز شده است، اظهارکرد: کار برداشت ارقام میانرس از هفته جاری تا اواخر مرداد ماه ادامه دارد و از اوایل شهریور ماه تا نیمه اول مهر ماه نیز ارقام دیررس این محصول برداشت خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی، با اشاره به اینکه شهرستانهای ارومیه، میاندوآب و مهاباد بیشترین سطح زیر کشت باغهای هلو را دارند، اضافه کرد: بیش از ۵۵ درصد سطح زیر کشت باغهای هلو در شهرستان ارومیه واقع شده است.