به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به آغاز برداشت هلو از باغهای استان گفت: سطح باغهای بارور هلو در استان پنج هزار و ۴۵۰ هکتار است که پیش بینی می شود بیش از ۶۵ هزار تن محصول از آن برداشت شود.

محمدرضا اصغری افزود: عمده ارقام موجود در باغهای استان شامل ارقام هلو زعفرانی،آلبرتا ، جی اچ هیل، حاج کاظمی و انواع هلوهای انجیری از نوع زعفرانی و عسلی هستند.

اصغری، با بیان اینکه هم اکنون کار برداشت ارقام زودرس هلو در استان آغاز شده است، اظهارکرد: کار برداشت ارقام میان‌رس از هفته جاری تا اواخر مرداد ماه ادامه دارد و از اوایل شهریور ماه تا نیمه اول مهر ماه نیز ارقام دیررس این محصول برداشت خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اینکه شهرستانهای ارومیه، میاندوآب و مهاباد بیشترین سطح زیر کشت باغهای هلو را دارند، اضافه کرد: بیش از ۵۵ درصد سطح زیر کشت باغهای هلو در شهرستان ارومیه واقع شده است.