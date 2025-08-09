پخش زنده
رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قول همکاری در خصوص بالا بردن استانداردهای باشگاههای ورزشی داد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ اعضای هیأت رئیسه انجمن صنفی باشگاهداران استان تهران در دیداری دوستانه با سردار علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، به گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در این نشست، بر بررسی راهکارهای عملی برای حل مشکلات باشگاههای ورزشی، بهبود کیفیت خدمات، توسعه همکاریهای مشترک، و ارائه مشاوره به مدیران باشگاهها برای ارتقای استانداردها و بهبود روند دریافت پروانه فعالیت از طریق اداره کل ورزش و جوانان استانها تأکید شد.
در پایان این دیدار، علی سلامت، کاوه صدقی و حسن میرزاآقابیک با اهدا لوح تقدیر، از حمایتها و همکاریهای ارزشمند سردار نوروزی و همکاران وی در جهت پشتیبانی از باشگاههای ورزشی کشور قدردانی کردند.