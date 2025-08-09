به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ موکب جاماندگان کربلا با دو شعبۀ ثابت و سیار در ابتدای آزادراه ساوه-همدان مستقر است و علاوه بر پذیرایی از زائران به اجرای فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازد.

علاوه بر خدمات معمول به زائران که توسط ۵۰ نفر از خادمان رضوی انجام می‌شود، اجرای ویژه برنامه‌های کانون‌های خدمت قسمت دیگری از فعالیت‌های این موکب است.

در شهرستان ساوه ۱۲ موکب در ایام اربعین در حال فعالیت هستند که نیمی از آنها در مسیر نجف به کربلا به ارائۀ خدمت می‌پردازند.