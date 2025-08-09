خادمین اعزامی شهرداری منطقه ۱۳ در ایام پیاده‌روی اربعین حسینی، با اجرای طرح مدیریت پسماند و فعالیت‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به زائران از عمود ۱ تا ۵۰۰ مسیر نجف–کربلا ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس ستاد اربعین شهرداری منطقه۱۳ و شهردار منطقه ۱۳ تهران، با بیان اینکه بزرگ‌ترین گردهمایی دینی جهان، جلوه‌ای‌ای از وحدت، ایمان و فرهنگ خدمت‌رسانی در میان مسلمانان است که مدیریت شهری منطقه۱۳ هر ساله با حضور خود در این مسیر، سهمی در این حرکت عظیم ایفا می‌کند، افزود: پس از آماده سازی موکب و در پی اعزام۱۲ روزه نیرو‌های داوطلب مردمی و جهادگران شهرداری منطقه۱۳، بلافاصله خدمات رسانی به زائران پیاده‌روی اربعین در دو حوزه اجتماعی‌فرهنگی و خدمات شهری و محیط زیست آغاز شد.

امیرمحمد نوری، افزود: با توجه به واگذاری مسئولیت پاکسازی و نظافت مسیر عمود ۱ تا ۵۰۰ در مسیر پیاده‌روی اربعین به این منطقه، وظایف مربوط به نظافت، جمع‌آوری پسماند و پشتیبانی از مواکب مستقر در این مسیر با تلاش شبانه‌روزی جهادگران انجام می‌شود.

رئیس ستاد اربعین شهرداری منطقه۱۳ اظهار داشت: از ابتدای استقرار این نیرو‌ها در عمود‌های ۱ تا ۵۰۰، عملیات پاکسازی روزانه ۲۵ کیلومتر مسیر، توزیع ۲.۵ تن کیسه زباله میان زائران و استقرار مخازن تفکیکی پسماند در نقاط پرتردد اجرا شده است.

به گفته امیر محمد نوری، همزمان، تیم‌های فرهنگی نیز در موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۲۷۱ با اجرای برنامه‌هایی ویژه کودکان و نوجوانان، فضای معنوی و آموزنده‌ای را برای زائران خردسال و خانواده‌ها فراهم کرده‌اند.

در بخش اجتماعی و فرهنگی، امیر محمد نوری با اشاره به برپایی موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۲۷۱ به‌عنوان تنها موکب کودک و نوجوان ایرانی در عراق افزود: این موکب با برنامه‌هایی، چون قصه‌گویی، مسابقات فرهنگی، خوشنویسی، نقاشی و یادبود شهدای غزه و جنگ ۱۲ روزه، فضایی معنوی و آموزنده برای کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است. اعضای کانون نوجوانان منطقه نیز در کنار این فعالیت‌ها، در امور پشتیبانی، پخت نان و نظافت مشارکت فعال دارند.

رئیس ستاد اربعین عمود‌های ۱ تا ۵۰۰ در طریق‌الحسین (ع)، با قدردانی از تلاش جهادگران و نیرو‌های مردمی گفت: بی‌تردید خدمت در دستگاه سید و سالار شهیدان، توفیقی بزرگ و موهبتی الهی است که نصیب دل‌های پاک می‌شود و استمرار آن، سلامت، عزت و عاقبت‌به‌خیری خدمتگزاران را رقم می‌زند.