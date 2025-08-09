به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار باروق در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور استاندار اذربایجان غربی برگزار شد گفت: باروق با داشتن ۳۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) یکی از قطب‌های تولید انواع محصولات کشاورزی در منطقه به شمار می‌رود و هم اکنون علاوه بر این که ۳۰ واحد صنعتی در این شهرستان فعال بوده، ۲۰ واحد صنعتی دیگر هم در دست احداث است.

مریم مسرت افزود: باروق یکی از قطب‌های دامپروری در منطقه محسوب می‌شود و دامداران این شهرستان با نگهداری از ۲۰۳ هزار راس دام سبک و ۲۶ هزار راس دام سنگین و تولید سالانه بیش از ۲ هزار تُن گوشت قرمز نقش مهمی در تامین گوشت در این منطقه دارند

وی افزود: باروق مشکلاتی هم در زمینه راه دسترسی در مناطق شهری و روستایی دارد و در بین شهرستان‌های استان در جایگاه هجدهم قرار دارد.

احمدی نماینده مردم میاندوآب ، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تولید و اشتغال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است گفت : همه مسئولین برای تحقق شعار سال که مبتنی بر رونق تولید و اشتغال است باید برنامه ریزی و هدف گذاری کنند.

وی بر لزوم تسریع در روند اجرای طرح های نیمه تمام برای حل معضلات شهرستان باروق تاکید کرد.



شهرستان باروق در تیرماه سال ۱۴۰۰ از بخشداری به شهرستان ارتقا یافت و از شهرستان میاندوآب جدا شد.

از مجموع ۲۲ هزار نفر جمعیت این شهرستان چهار هزار و ۴۵۰ نفر در مناطق شهری و ۱۸ هزار و ۱۶۰ نفر در مناطق روستایی باروق ساکن هستند.