سازمان هواشناسی به دلیل وزش باد شدید توام با گرد و خاک، و در نقاط مستعد توفان توفان شن هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این هشدار برای جنوب خراسان رضوی، نیمه شرقی و جنوبی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان صادر شده است.
کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلایندهها، سقوط اشیاء از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده، خسارت به سازههای موقت، آسیب به تاسیسات و سازههای سبک، اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش شدید دید از مخاطرات این پدیده است.
سازمان هواشناسی به هموطنان به ویژه بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان توصیه کرد از تردد در فضای باز، خودداری داری کنند.
این هشدار از امروز تا چهارشنبه در این مناطق اعتبار دارد.