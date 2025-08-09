

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این هشدار برای جنوب خراسان رضوی، نیمه شرقی و جنوبی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان صادر شده است.

کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها، سقوط اشیاء از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت، آسیب به تاسیسات و سازه‌های سبک، اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش شدید دید از مخاطرات این پدیده است.

سازمان هواشناسی به هموطنان به ویژه بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان توصیه کرد از تردد در فضای باز، خودداری داری کنند.

این هشدار از امروز تا چهارشنبه در این مناطق اعتبار دارد.