وزیر دادگستری گفت: رفتارهای ناشایست با مهاجران افغان در فرآیند خروج از کشور موجب برخورد قانونی با مرتکبان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امین حسین رحیمی در حاشیه سفر به تایباد و بازید از روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی گفت: بازگشت تبعه افغانستانی از معبر دوغارون به سمت وطن شان در نهایت تکریم و احترام انجام میشود که جای قدردانی از همه دستگاههای متولی استانی و شهرستانی این منطقه دارد.
او افزود: بدون شک هیچ کشوری ورود اتباع غیرمجاز را نمیپذیرد، مهاجران هر کشوری باید با پذیرفتن قوانین و شرایط هر کشوری به صورت قانونی و مجاز وارد ایران و یا هر کجا که تمایل دارند، شوند.
فرماندار تایباد در ادامه این بازدید گفت: همه دستگاههای خدمات رسان، اجرایی، بسیج، گروههای مردمی، نیروهای نظامی و انتظامی برای یک خروج عزتمندانه در مرز دوغارون پای کار هستند و تاکنون از هیچ کوششی در این راستا دریغ نکردهاند.
حسین جمشیدی افزود: هم اینک سه مرز «ماهیرود» در استان خراسان جنوبی، «میلک» در سیستان و بلوچستان و «دوغارون» در خراسان رضوی برای بازگشت مهاجران غیرمجاز پیش بینی شده است.
وی افزود: با تعامل و همراهی همه دستگاههای متولی در گذرگاه دوغارون خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ساماندهی تا بازگشت به کشورشان در بازه زمانی کمتر از ۲ ساعت انجام میشود.
شرکت در جلسه شورای اداری مشترک شهرستانهای تایباد و باخرز و روند خروج اتباع از مرز دوغارون از برنامههای سفر یک روزه امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری به این شهرستان مرزی بود.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.