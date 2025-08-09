پخش زنده
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت تشکیل شرکتهای تعاونی برای تسهیل اعطای وامهای کمبهره به بانوان فعال در حوزه صنایعدستی و حمایت از آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مریم جلالی دهکردی امروز در جلسه شورای اداری شهرستان تایباد گفت : برای اعطای تسهیلات کمبهره به بانوان فعال در حوزه صنایعدستی، تشکیل شرکتهای تعاونی ضروری است، زیرا افراد بهصورت انفرادی نمیتوانند ضمانتهای لازم را ارائه کنند یا قوانین بانکی را بهراحتی پیگیری کنند. این تعاونیها امکان دریافت وامهای میلیاردی را فراهم و از بدهکاری افراد جلوگیری میکنند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین از برنامههای عملیاتی ، برای ایجاد اشتغال و توسعه صادرات صنایعدستی در شهرستان تایباد خبر داد.
جلالی دهکردی افزود: وزارت میراثفرهنگی برنامه پنجساله خود را بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه تدوین کرده و سهم هر استان در حوزه مرمت آثار تاریخی و توسعه صنایعدستی مشخص شده است. در تایباد، بودجهای بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای تسهیلات مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که سه برابر سال گذشته است.
وی با اشاره به برنامههای عملیاتی در روستاهای پشته و بزن، از ایجاد تشکلهای ۳۰۰۰ نفری بانوان با همکاری سازمان فنیوحرفهای، بهزیستی و سازمان زندانها برای آموزش و فروش محصولات خبر داد و از برنامهریزی برای تبدیل مرز دوغارون به دروازه صادرات صنایعدستی با همکاری معاونت گمرک کشور و جذب سرمایهگذار در این حوزه سخن گفت.
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی با تأکید بر تعهد این وزارتخانه به ایجاد اشتغال و رشد ۸ درصدی بر اساس تکالیف مجلس، از فرمانداران و شهرداران خواست تا با حمایت از تشکیل تشکلها و تعاونیهای صنایعدستی، زمینه فروش محصولات در نمایشگاههای رایگان استانی و کشوری را فراهم کنند.
وی افزود: نمایندگی فروش محصولات صنایعدستی در مشهد ایجاد شده است تا تولیدات بانوان این منطقه به بازارهای بزرگتر راه یابد.