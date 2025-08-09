به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، حجت جباری، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، به همراه مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله امام جمعه شهر سرو، مدیرکل امور اراضی استان، مدیر جهاد کشاورزی ارومیه، و برخی دیگر از مسئولان مرتبط، از محل تخلیه خاک‌های معدنی وارداتی در مرز زمینی سرو بازدید کردند.

در جریان بازدید که با هدف بررسی نحوه انبارش، نمونه‌برداری و ارزیابی زیست‌محیطی خاک‌های وارداتی انجام شد ، انبار‌های عمومی گمرک در نقطه صفر مرزی، انبار اختصاصی شرکت کانه‌آرایی آریا و همچنین محل پیشنهادی برای تأسیس انبار‌های عمومی ارزیابی شد.

در ادامه این بازدید، جلسه‌ای به ریاست دکتر مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در محل سالن جلسات گمرک مرزی سرو برگزار شد و تصمیمات لازم در خصوص ساماندهی فرآیند واردات و نظارت‌های زیست‌محیطی اتخاذ گردید.

همچنین در این بازدید، بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی در راستای صیانت از سلامت محیط زیست و جلوگیری از ورود پسماند‌های غیرمجاز به کشور تأکید شد.

خاک‌های معدنی وارداتی پس از تخلیه در مکان‌های مشخص‌شده، توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست نمونه‌برداری و آنالیز می‌شوند و تنها در صورت تأیید ماهیت معدنی این خاک‌ها، اجازه ترخیص و انتقال به سایر نقاط صادر می‌شود.

این اقدام در راستای پیشگیری از ورود مواد آلاینده یا پسماند‌های غیرمجاز به کشور و تضمین رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در واردات مواد معدنی انجام می‌شود.