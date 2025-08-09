به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، با پذیرش استعفای بالسا رادولوویچ، محمد محمد‌کاظم سرمربی نام آشنای والیبال کشور برای ۲ فصل هدایت تیم والیبال سپاهان را به عهده گرفت.

محمد‌کاظم، والیبالیست با تجربه‌ای که در دوران بازی خود سابقه عضویت در تیم ملی ایران و تیم‌های باشگاهی برق تهران، سایپا البرز و پیکان تهران را دارد، سال گذشته هدایت تیم مس رفسنجان در سوپر لیگ والیبال کشور را به عهده داشت.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از زحمات بالسا رادولوویچ سرمربی پیشین خود کمال تشکر را دارد و برای این مربی در ادامه راه آرزوی موفقیت می‌کند.

بلند‌قامتان طلایی به زودی تمریناتشان را با سرمربی باتجربه و جدید خود آغاز خواهند کرد.