واحد تولید شن و ماسه و سنگشکن در ارومیه به دلیل عدم تامین آب برای سامانه مهپاش بطور موقت تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی به همراه مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، در بازدیدی از یک واحد تولید شن و ماسه و سنگشکن واقع در شهرستان ارومیه، به دلیل آلودگی شدید هوا و عدم استفاده از سامانه آبپاش، دستور تعطیلی موقت این واحد را صادر کردند.
این واحد صنعتی با وجود داشتن سامانه مهپاش (آبپاش) جهت کنترل گرد و غبار ناشی از فعالیت سنگشکن و نوار نقالهها، به دلیل عدم تأمین و استفاده از آب لازم برای راهاندازی این سیستم، نتوانسته است از انتشار ذرات معلق و آلودگی هوا جلوگیری کند.
حجت جباری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان توضیح داد: بررسیهای میدانی نشان داد که سامانه مهپاش نصب شده است، اما به علت نبود آب کافی، این سیستم غیرفعال بوده و به همین دلیل آلودگی هوا به شدت افزایش یافته است.
با توجه به اهمیت حفاظت از کیفیت هوا و سلامت مردم، تصمیم گرفته شد تا زمان تأمین آب و راهاندازی کامل سیستم آبپاش، این واحد صنعتی بصورت موقتا" تعطیل گردد.
مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه نیز افزود: تعهد صنایع در بهرهبرداری از تجهیزات کنترل آلودگی، بدون تأمین امکانات لازم فاقد ارزش است؛ بنابراین تا زمانی که آب مورد نیاز سامانه مهپاش تأمین نشود، فعالیت این واحد غیرقانونی تلقی شده و ادامه نخواهد یافت.
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی ضمن تأکید بر رعایت کامل موازین زیستمحیطی از سوی صنایع، از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف زیستمحیطی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند گزارش دهند.