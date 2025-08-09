به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نمایندگان استان زنجان در مسابقات سه‌گانه قهرمانی ایران، موفق به کسب درخشان‌ترین نتایج شده و با افتخارآفرینی ورزشکاران خود، بر سکوهای نخست رده‌های سنی مختلف این رقابت‌ها ایستادند.

این مسابقات با حضور بیش از ۱۹۰ ورزشکار از سراسر کشور، در سه بخش جوانان، امید و بزرگسالان به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.

در رده سنی جوانان، آقایان مهدی شافعیان و مهدی آقایی، هر دو از استان زنجان، به ترتیب مقام‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند و بدین ترتیب، سکوهای قهرمانی و نایب‌قهرمانی این رده به زنجانی‌ها رسید.

در رده سنی امید نیز، سه‌گانه‌کاران زنجانی تکرار موفقیت کردند؛ آقایان پوریا شامی و آرتین نصیری از این استان، موفق به کسب هر دو سکوی نخست این رده سنی شدند و برتری خود را به نمایش گذاشتند.

در بخش تیمی نیز، درخشش زنجانی‌ها ادامه یافت. تیم سه‌گانه استان زنجان در رده سنی امید، به مقام قهرمانی دست یافت و در رده سنی جوانان نیز عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد، تا مجموعاً حضوری مقتدرانه و افتخارآفرین در این دوره از مسابقات داشته باشد.