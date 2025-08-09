پخش زنده
ورزشکاران زنجانی در مسابقات سهگانه قهرمانی کشور، که با حضور بیش از ۱۹۰ ورزشکار از سراسر ایران در تبریز برگزار شد، بر سکوهای نخست این رقابتها ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نمایندگان استان زنجان در مسابقات سهگانه قهرمانی ایران، موفق به کسب درخشانترین نتایج شده و با افتخارآفرینی ورزشکاران خود، بر سکوهای نخست ردههای سنی مختلف این رقابتها ایستادند.
این مسابقات با حضور بیش از ۱۹۰ ورزشکار از سراسر کشور، در سه بخش جوانان، امید و بزرگسالان به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.
در رده سنی جوانان، آقایان مهدی شافعیان و مهدی آقایی، هر دو از استان زنجان، به ترتیب مقامهای اول و دوم را به خود اختصاص دادند و بدین ترتیب، سکوهای قهرمانی و نایبقهرمانی این رده به زنجانیها رسید.
در رده سنی امید نیز، سهگانهکاران زنجانی تکرار موفقیت کردند؛ آقایان پوریا شامی و آرتین نصیری از این استان، موفق به کسب هر دو سکوی نخست این رده سنی شدند و برتری خود را به نمایش گذاشتند.
در بخش تیمی نیز، درخشش زنجانیها ادامه یافت. تیم سهگانه استان زنجان در رده سنی امید، به مقام قهرمانی دست یافت و در رده سنی جوانان نیز عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد، تا مجموعاً حضوری مقتدرانه و افتخارآفرین در این دوره از مسابقات داشته باشد.