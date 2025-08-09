رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری گفت: با مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های ورزشی مرکز استان در مسیر توسعه قرار گرفته و سرانه فضای ورزشی در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران را «یار دوازدهم ورزش» خواند و از نقش آنان در انعکاس ظرفیت‌های ورزشی استان تقدیر کرد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه ورزش، افزود: در مرکز استان بیش از ۴۸۰ باشگاه خصوصی، ۴۲ مکان دولتی و ۳۵ هزار ورزشکار سازمان‌یافته فعالیت دارند. سرانه فضای ورزشی اکنون ۱.۲ متر مربع است که با حمایت بخش خصوصی در حال ارتقاست.

دلیری گفت: ورزش قهرمانی در ۱۷ رشته فعال است و از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ رشد آماری قابل توجهی داشته‌ایم. همچنین ۳۵ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان در حال بازسازی است.

وی همچنین گفت: در حوزه جوانان نیز ۱۱۹ هزار نفر جامعه هدف هستند و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی دارند.

رئیس اداره ورزش شهرستان ساری همچنین از تجهیز ۲۵ خانه ورزش روستایی خبر داد و گفت: این تعداد قرار است به دو برابر افزایش یابد.