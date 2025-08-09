گرمای شدید هوا و خشکی پوشش گیاهی مراتع در آذربایجان غربی، خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی را به شدت افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با توجه به ماندگای هوای گرم در استان و افزایش احتمال وقوع آتش سوزی ، جلسه‌ای با حضور حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، علیرضا سیدقریشی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، و جمعی از روسا و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی شرایط فعلی و تأثیر گرما بر پوشش گیاهی، راهکار‌هایی برای پیشگیری و مدیریت آتش‌سوزی‌ها در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست مطرح و تصمیم‌گیری شد.

حجت جباری در این نشست تأکید کرد : افزایش دمای هوا و خشکی مراتع، مواد قابل اشتعال را در سطح گسترده‌ای فراهم کرده و همکاری تمامی دستگاه‌ها و مردم برای جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی‌های ناخواسته ضروری است.

وی افزود: آموزش محیط‌بانان، تجهیز به وسایل اطفای حریق قابل حمل، ایجاد خطوط دفاعی و افزایش گشت‌های مراقبتی از برنامه‌های اصلی این اداره کل در فصل گرم خواهد بود.

همچنین مقرر شد با همکاری نهاد‌های محلی و نیرو‌های مردمی، طرح‌های اطلاع‌رسانی و پیشگیری از آتش‌سوزی در مناطق حساس و پرخطر اجرایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، تخریب محیط زیست یا آتش‌سوزی، موارد را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.