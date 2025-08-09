\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0646\u0634\u0633\u062a \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0648\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0631\u06cc\u0647\u060c \u0645\u0642\u0646\u0646\u0647 \u0648 \u0642\u0636\u0627\u0626\u06cc\u0647 \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0646\u0647\u0627\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0641 \u0648 \u0645\u062d\u0633\u0646\u06cc\u200c\u0627\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0628\u0627\u062d\u062b \u0648 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0645\u0631\u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.