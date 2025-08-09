پخش زنده
امروز: -
آسمان استان اصفهان صاف تا قسمتی ابری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی نقشههای هواشناسی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری در بیشتر مناطق استان تا پایان هفته است.
نوید حاجیبابایی با بیان اینکه در این مدت در نیمه غربی استان احتمال بارشهای رگباری پراکنده وجود دارد ادامه داد: در مناطق شرق و مرکز استان اصفهان غبار رقیق پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر ناپایداریهای جوی به شکل افزایش ابر و وزش باد با سرعت بیشتر رخ خواهد داد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در مناطق غربی استان و بهویژه در ارتفاعات، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران همراه با رعدوبرق انتظار میرود.
حاجی بابایی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه و کمینه دما در کلانشهر اصفهان در ساعات پیش رو بین ۳۹ و ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
وی گفت: شهرهای مهاباد و بادرود با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان اصفهان پیشبینی میشود.