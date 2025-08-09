پخش زنده
برنامه تلویزیونی «جزئیات» با روایتگری کامران نجفزاده، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با نگاهی جزئینگر، حالوهوای مسیر کربلا و شور و شعور زائران اربعین را به تصویر میکشد.
ویژهبرنامه «جزئیات» به کارگردانی سید محمدرضا حسینی و تهیهکنندگی علیرضا خوشبیان، در قالب یک سفرنامه تصویری، روایتی متفاوت و احساسی از مسیر پیادهروی اربعین ارائه میدهد.
این برنامه هر شب ساعت ۲۱ با روایتگری کامران نجفزاده، لحظههایی ناب از عشق و ارادت زائران حسینی را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
«جزئیات» علاوه بر همراهی با زائران در مسیر کربلا، فرصتی ویژه برای آن دسته از مشتاقانی است که امسال از قافله جاماندهاند تا با قاب تلویزیون، همسفر کاروان عشق شوند.
شبکه نسیم با پخش این ویژهبرنامه تلاش دارد گوشههایی از حال و هوای معنوی و روحانی بزرگترین اجتماع سالانه عاشقان امام حسین (ع) را برای مخاطبان خود به ثبت برساند.